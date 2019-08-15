Глава Росавиации выехал на место жесткой посадки А321 в Подмосковье
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько выехал в аэропорт Жуковский, недалеко от которого произошла жесткая посадка лайнера А321. Об этом сообщили в Росавиации в четверг, 15 августа.
Согласно информации ведомства, также была сформирована специальная комиссия для расследования обстоятельств ЧП. Она будет состоять из членом министерства, передает РИА Новости.
Инцидент произошел около 6:20 утра по московскому времени 15 августа. Лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии», на борту которого находились 226 человек, приземлился в районе деревни Рыбаки. Все пассажиры были эвакуированы. На данный момент известно о 10 пострадавших.
В пресс-службе аэропорта Жуковский «Вечерней Москве» сообщили, что всех эвакуированных пассажиров доставят в специальную зону воздушной гавани на автобусах, где окажут всю необходимую помощь, в частности, психологическую. Тем пассажирам, кто пожелает улететь в этот же день, будут подбирать другие рейсы в отдельном порядке.
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