Опрос показал, за кого готовы голосовать россияне на выборах в Госдуму

Представители партий «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ могли бы пройти в Государственную думу нового созыва, если бы выборы прошли 18 августа. Об этом сообщили в «Интерфаксе» после поступления данных опроса «Левада-центра».

Согласно результатам, практически половина респондентов (44 процента) отдали бы свои голоса партии власти. 17 процентов выбрали бы КПРФ, 16 процентов — ЛДПР.

Также «Левада-центр» выяснил, что при проведении выборов в указанном режиме партия «Справедливая Россия» получила бы 4 процента голосов. Аналогичный показатель был бы у партии «Коммунисты России». 2 процента избирателей проголосовали бы за «Яблоко», «Российскую экологическую партию «Зеленые», «ПАРНАС» и «Родину» предпочел бы 1 процент россиян.

Исследование показало, что около четверти жителей страны (24 процента) проигнорировали бы выборы, если бы они проводились в ближайшее воскресенье, 11 процентов не знали бы, какую партию выбрать, 3 процента выразили неуверенность относительно того, пошли бы они голосовать или нет.

«Левада-центр» проводил опрос с 18 по 24 июля 2019 года. Участниками стали 1605 человек старше 18 лет, жители 137 населенных пунктов, 50 субъектов РФ.

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