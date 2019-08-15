Мирослав Бойчук: Попадание птиц в двигатель - не причина для посадки на кукурузном поле
Президент Профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук сообщил «ВМ», что попадание птиц в один двигатель и даже его отказ не могут быть причиной для аварийной посадки на кукурузном поле.
Бойчук высказался по поводу инцидента, ранее произошедшего в Жуковском. В четверг, 15 августа, самолет А 321 совершил экстренную посадку в связи с неисправностью в двигателе. Причиной этого названо столкновение птиц с воздушным судном.
Бойчук объяснил, что в таком случае самолет либо возвращается в аэропорт вылета, либо продолжает полет. Он заявил, что скорее всего помимо птиц была еще какая-то причина произошедшего.
Летчик уточнил, что пока в ситуации не разобрался и пообещал сделать это «часа через четыре».
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