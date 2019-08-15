Генерал-майор авиации объяснил, как сажали самолет в Жуковском и в чем мастерство пилотов

Самолет А321 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Жуковском. По данным Росавиации, причиной инцидента стало попадание птиц в двигатель самолета.

Командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину удалось посадить самолет в кукурузном поле без шасси, с выключенными двигателями, один из которых горел.

Член совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор авиации в отставке Александр Цалко сказал «Вечерней Москве», что экипаж мог банально не увидеть стаю птиц на взлете. В ситуации, в которую попали пилоты, было очень сложно маневрировать.

— Самые опасные зоны, когда птицы могут помешать полету, — на взлете и посадке. Экипаж может их банально не увидеть, а если и увидит, то, сами понимаете, маневрировать в таких условиях довольно сложно. Так же, как и посадить самолет с выключенными двигателями и без шасси на кукурузное поле. Но, кстати, кукуруза как раз при правильных действиях смягчила посадку, создав своеобразную подушку: там большие нежесткие стебли, которые прогибались под корпусом. Это как падать на соломку. Сажать самолет без шасси на полосу очень опасно, потому что произойдет возгорание от трения о бетон. То, о чем вы говорите, пример профессионализма и мастерства со стороны экипажа. Редкий случай в наше время. Молодцы!

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