Благоустройство Ивановского проезда наполовину завершено

Более чем на 50 процентов завершены работы по комплексному благоустройству и озеленению Ивановского проезда на севере столицы. Об этом в четверг, 15 августа, сообщили в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.

Уже полностью демонтированы старые опоры освещения и покрытия дорожек, завершилось устройство кабельной и ливневой канализаций, а также нового основания дорожно-тропиночной сети: послойно уложен песок и щебень, залит бетон, а вдоль дорожки установлен гранитный бортовой камень.

— В настоящий момент приступили к мощению проезда плиткой, уложено уже 700 квадратных метров. В ближайшее время приступят к установке новых опор освещения, — говорится в сообщении.

Ранее на покрытиях Ивановского проезда и пешеходной дорожки вдоль него появились трещины и сколы, были проблемы с освещением, питание подавалось по воздушным линиям. Кроме того, проезд использовали как незаконную и хаотичную парковку.

Когда завершится благоустройство, проезд станет пешеходным: специалисты уберут разделение на проезжую часть и тротуары. По просьбам жителей здесь оставят место для катания на роликовых коньках и велосипедах, вымостив часть проезда плиткой площадью четыре тысячи квадратных метров. Другую часть покроют асфальтом, ширина дорожки для велосипедистов и роллеров составит более двух метров.

— Все воздушные кабельные линии уберут под землю в кабельную канализацию. Кроме того, здесь установят порядка 30 лавочек и 57 урн, а также обустроят около 4 тысяч квадратных метров газона и установят цветочницы. Для того чтобы можно было прогуливаться вечером, здесь установят порядка 26 фонарей с энергосберегающими лампами, — добавили в пресс-службе.

Также на территории Ивановского проезда высадят почти 20 деревьев и более 100 кустарников, разобьют цветники из многолетников площадью около 100 «квадратов». Все зеленые насаждения высадят в рамках общей концепции благоустройства территории. Специалисты подбирали растения специально для этого объекта, учитывая общий облик пространства, их декоративность и смену цветов листьев в разные сезоны.

Поблизости находится парк «Дубки», который также благоустраивают, поэтому вся инфраструктура проезда будет выполнена в общей стилистике с парком.

По окончании благоустройства со стороны Ивановской улицы установят болларды, которые помешают заезду транспорта. Проезд до дома № 18 по Ивановскому проезду сохранится, здесь обустроят парковку на десять мест.

Протяженность Ивановского проезда — 700 метров, а общая площадь территории благоустройства достигнет более 9 тысяч квадратных метров. Завершить работы планируется в этом году.

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