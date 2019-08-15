Компенсационные автобусы запустят между Шереметьево и Белорусским вокзалом
Компенсационные автобусные маршруты запустят между аэропортом Шереметьево и Белорусским вокзалом вместо отмененных аэроэкспрессов, сообщают в пресс-службе «Аэроэкспресс».
— Для удобства пассажиров 17–18 и 24–25 августа будет организовано автобусное сообщение между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево. Стоимость проезда составит 300 рублей, — говорится в сообщении.
Отмечается, что маршрут будет проходить по платной трассе без промежуточных остановок. Время в пути составит около 40 минут. Транспорт будет курсировать с 11:40 до 22:00 17 и 24 августа и с 5:30 до 14:30 18 и 25 августа с интервалом 10–20 минут. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что компания «Аэроэкспресс» собирается запустить двухэтажные поезда, которые будут доставлять пассажиров в аэропорт Шереметьево до конца этого года.
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