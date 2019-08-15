Жесткая посадка. Чудо и мастерство

15 августа, раннее утро. Штатный рейс 178 «Уральских авиалиний» Airbus А321 по маршруту Жуковский — Симферополь.

Люди на море летят. 226 пассажиров. Много детей.

И стая крупных птиц, по всей вероятности, чаек. Они столкнулись с самолетом. Пассажиры снимали на камеру телефона взлет, а оказалось, что снимают историческое видео жесткой посадки в кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы.

За какие-то секунды экипаж «Уральских авиалиний» под руководством екатеринбуржца Дамира Юсупова принял решение садиться «на брюхо» в ручном режиме. С полными баками!

«Если бы они разворачивались, они бы упали, просто не долетели бы до полосы. Поэтому они и выбрали поле. Без двух двигателей посадить самолет очень сложно», — прокомментировал жесткую посадку генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза, депутат Госдумы Николай Антошкин.

И вновь кадры хроники: растерянные люди стоят в поле. Много людей. Никакой паники. Оторопь — да. Шок. Сегодня у них второй день рождения. И думаю, что еще придется как-то это «переварить» — мысль о том, что, в общем-то, ты мог бы и пополнить печальные списки жертв авиакатастроф. 226 пассажиров! Участники событий рассказывают, что не было криков, когда самолет «упал» на поле. Было леденящее молчание, оцепенение, страх. А что чувствовали летчики? Наверное, это был как раз тот момент, когда чувства отключаешь. Только профессионализм. Только. Без паники.

Последствия вынужденной посадки лайнера Airbus A321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Какие они молодцы, этот чудесный Дамир Юсупов и его команда! Вот кого надо награждать орденами. Мы так привыкли «разбирать ошибки», брюзжать во время полета, быть недовольными. Искать «косяки». А вот как получается: эти люди каждую минуту могут спасти десятки и сотни жизней.

Или не спасти. Как повезет.

А здесь сработали на отлично еще и множество других служб. К месту ЧП быстро подъехали машины скорой: госпитализировали с ушибами 23 пассажиров. Необходимую помощь оказывали на месте психологи. Мы учимся жить в мире, где постоянно что-то происходит. И часто списываем все на судьбу, случайность, роковые совпадения. Но вот конкретный случай, где «судьбу» и «случайность» в виде стаи бестолковых чаек смогло преодолеть профессиональное мастерство.

Спасибо вам, ребята из «Уральских авиалиний»!

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