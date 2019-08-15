Улицы в нескольких районах Москвы перекроют в связи с ремонтными работами
Московский центр организации дорожного движения (ЦОДД) заявил о перекрытиях в различных частях города в связи с проведением ремонтных работ.
С 12 августа до 20 октября 2019 года будет полностью недоступен участок улицы Казакова от дома 6 до дома 8 (стр.1). Также движение по одной полосе на дублере Ленинского проспекта от дома 95 до дома 90 (с 12 по 25 августа) и на набережной Тараса Шевченко в районе дома 15 (с 12 по 30 августа) будет ограничено.
Ранее ЦОДД сообщал о перекрытиях на Красной площади, где состоится фестиваль «Спасская башня», в близлежащих территориях парка Братеево на время проведения международного фестиваля фейерверков и в районе метро «Преображенская площадь», поскольку там отпразднуют Яблочный Спас и Преображение Господне.
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