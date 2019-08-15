Роспотребнадзор назвал предельный вес школьных портфелей
В Роспотребнадзоре назвали оптимальный вес портфеля для школьника. Ранцы без учебников не должны быть тяжелее 700 граммов для младшеклассников. Для учащихся старших классов этот вес составляет максимум 1 килограмм.
Также в ведомстве отметили, что не следует носить в портфеле слишком много книг и тетрадей.
— Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся первого и второго классов — 1,5 кг; третьего и четвертого классов — 2 кг; пятого и шестого классов — 2,5 кг; седьмого и восьмого — 3,5 кг; 9–11 классов — 4 кг, — говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.
Кроме того, рюкзак должен быть удобным для ребенка. Специалисты советуют выбирать портфель таким образом, чтобы он был выполнен из прочного непромокаемого материала. Его ширина должна быть равна ширине плеч ученика, а спинка — жесткой и плотно прилегающей к спине.
Оптимальные параметры рюкзака таковы: высота составляет 30–36 сантиметров; глубина — 6–10 сантиметров; длина ручек — 60–70 (важно, чтобы была возможность регулировать их и подстраивать под ребенка), а их ширина — 3,5–4 сантиметра.
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