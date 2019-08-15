Москва заключила контракт с «ДСК-1 Ростокино»

Столичное правительство заключило специальный инвестиционный контракт (СПИК) с ООО «ДСК-1 Ростокино»: предприятие вложит в расширение производства 2,6 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 15 августа, сообщили в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Один из крупнейших строительных комбинатов Москвы в рамках реализации инвестиционного проекта проведет модернизацию производства, восстановит и повысит площади завода до 109 тысяч квадратных метров. Количество рабочих мест на комбинате вырастет с 410 до 1,3 тысячи.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, столичное правительство в течение десятилетнего срока гарантирует инвестору налоговые преференции: снижение налога на прибыль в региональной части на 26 процентов, уменьшение арендной платы за землю на 99 процентов и обнуление ставки налога на имущество.

— В общей сложности региональная налоговая нагрузка для компании-инвестора будет снижена на 25 процентов. При невыполнении инвесторами взятых на себя обязательств условиями СПИК предусмотрен возврат всех полученных льгот с соответствующими штрафами, — сказал он.

СПИК позволит усовершенствовать работу предприятия, модернизировать его, сделав современным и отвечающим потребностям города и жителей.

— Модернизация Ростокинского завода входит в план мероприятий по реконструкции первого ДСК. Основная задача, которая стоит перед нами сегодня, — оптимизация использования площадей завода с учетом проводимой модернизации технологии производства, — пояснил президент ГК ФСК Владимир Воронин.

По его словам, основное направление деятельности завода — производство железобетонных конструкций для строительства индивидуальных домов индустриального направления.

Специальный инвестиционный контракт — это соглашение между столичным правительством и инвестором, где указаны экономические и имущественные обязательства инициатора проекта. Его цель — стимулировать инвестиции в создание и модернизацию промышленного производства в столице, организовать стабильные условия ведения бизнеса.

— На сегодняшний день столица подписала уже пять контрактов с инвесторами: два — по созданию предприятий пищевой промышленности, один — по строительству производства автокомпонентов, еще один — по созданию индустриального парка и наконец СПИК с «ДСК1-Ростокино», — добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

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