Москвичам расскажут, как создать цветочный сад на фестивале ландшафтного дизайна
Жителям Москвы расскажут, как создать собственный цветочный сад и научат правильно ухаживать за цветами на фестивале ландшафтного дизайна #ПокаЛето в парке «Зарядье» 24 и 25 августа.
В рамках мероприятия пройдут лекции, мастер-классы, концерты и пленэры. Всем гостям покажут, как ухаживать за садовыми растениями, а также рисовать пастелью натюрморты с цветами и фруктами. Помимо прочего, жители столицы смогут потанцевать под кубинскую музыку и полакомиться различными сортами яблок.
Кроме того, для детей проведут бесплатную экскурсию по оранжерее «Флорариум». Им расскажут интересные факты о растениях, которые живут без воды и почвы. Специалисты объяснят, как они ухаживают и следят за здоровьем растений каждый день.
Ознакомиться с подробной информацией о фестивале можно на сайте парка.
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