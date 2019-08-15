Пять пешеходных переходов через ж/д пути построят в Москве

Строительство пяти внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути запланировано в столице. Об этом в четверг, 15 августа, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

— Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 15 августа 2019 года приняла решение о подготовке проектов планировок территорий линейных объектов — пяти внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути, — говорится в сообщении.

Пешеходный переход появится на участке между остановочными пунктами Красный Балтиец и Гражданская в районе Большого Коптевского проезда.

— Он не только обеспечит пешеходную связь районов Аэропорт и Тимирязевский, но и обеспечит гражданам безопасный переход через железнодорожные пути Рижского направления МЖД (МЦД-2), — сообщила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Планируется, что переход будет принимать почти 100 человек в час. Еще два перехода через ж/д пути Рижского направления МЖД появятся в створе улицы Вучетича и Петровско-Разумовского проезда, также в районе дома 19 в 1-м Тушинском проезде. Сейчас там созданы наземные регулируемые пешеходные переходы, которые востребованы жителями. Но их безопасная эксплуатация станет невозможной в связи с увеличением интенсивности поездов после запуска линии МЦД-2. Поэтому существующие переходы демонтируют.

В целях безопасности также появится пешеходный переход в створе улицы Всеволода Вишневского в районе дома 7, корпус 2, по Дмитровскому шоссе и дома 3 по улице Яблочкова. С помощью него можно будет перейти через пути Савеловского направления МЖД.

Сейчас здесь нет организованного перехода, но с запуском МЦД-1 его строительство необходимо. Ожидается, что поток пешеходов здесь достигнет около 250 человек в час.

Еще один пешеходный переход построят на Курском направлении МЖД в районе дома 8 по Железнодорожной улице и дома 8 по Новостроевской улице. Он свяжет восточную и западную части Щербинки, заменив востребованный существующий наземный переход, которым пользуются 900 человек в час. Необходимость строительства также обусловлена запуском линии МЦД-2.

Проекты строительства новых переходов рассмотрят на публичных слушаниях, передает агентство «Москва».

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