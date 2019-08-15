Супермаркет площадью почти две тысячи квадратных метров появится в Коммунарке

Строительство супермаркета запланировано в поселке Коммунарка в Новой Москве, общая площадь здания будет почти 1,8 тысячи квадратных метров. Об этом в четверг, 15 августа, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
Этот проект будет отвечать потребностям местных жителей в магазинах пешей доступности.
— Проектировщики решили активно использовать разнообразное витражное остекление, которое будет подчеркивать главную входную группу. Торговля, о чем говорил мэр Сергей Собянин, сильно влияет на развитие города, и появление таких объектов районного уровня — прямое тому подтверждение, — сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Супермаркет возведут в зоне активной застройки. На территории перед магазином появится стоянка для автомобилей.
Согласно утвержденному проекту, здание будет одноэтажным, с просторным торговым залом. Фасады выполнят в лаконичном стиле с активным использованием витражного остекления различных оттенков и уровня прозрачности.
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