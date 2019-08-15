Посвященная хип-хопу фотовыставка открылась в столице
Фотовыставка «Московский олдскул» открылась на фестивале «Ритм моего города». Четыре тематических дня под названием «Пятницы олдскула» пройдут до 8 сентября.
Выставка фотографий «Московский олдскул» функционирует с прошлой недели. Она рассказывает о зарождении культуры хип-хопа в Москве, о первых рэперах, брейк-дансерах и граффитчиках. Снимки охватывают почти двадцатилетний период (1986–2007 гг.), в который формировался хип-хоп в столице.
Многие фотографии взяты из личных архивов и представлены на выставке впервые. Они изображают первых райтеров, танцоров, исполнителей, имена которых известны сейчас по всему миру: Дельфина, Лигалайза, Макса Навигатора, Bad Balance и многих других.
— На фотографиях запечатлены знаковые, даже ключевые для истории хип-хопа события. Например, первые собрания брейк-дансеров на Арбате 1 апреля. А еще, например, первые московские городские граффити, сделанные в 1990 году на эстакаде Киевского вокзала, — сообщают в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
В экспозиции — 32 фотографии размером 90 на 70 сантиметров. К следующей неделе количество снимков увеличится вдвое: коллекцию пополнят фото Кирилла Толмацкого, групп «Сделано в России», К.Т.Л. Ди.Л.Л. и др.
«Московский олдскул» является частью событий из серии «Олдскульных пятниц» в рамках фестиваля «Ритм моего города». Во время тематических дней для гостей подготовят концерты легендарных хип-хоп-исполнителей России. Уже 16 августа состоится концерт группы «Кирпичи».
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