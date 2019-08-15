Дом на 127 квартир по реновации появится на юго-западе Москвы в 2021 году

Жилой дом на 127 квартир по программе реновации введут в эксплуатацию в Обручевском районе столицы в 2021 году, сейчас возводят монолитные конструкции подземной части здания. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает пресс-служба Департамента строительства Москвы.

— Жилой дом по программе реновации строится в Обручевском районе по адресу: улица Гарибальди, владение 18, — сообщил руководитель департамента Андрей Бочкарев.

Дом строится по индивидуальному проекту, он будет монолитным и односекционным. Фасады решены в бежевых и коричневых тонах и облицованы керамогранитом, на них для удобства жителей поставят короба для кондиционеров, а балконы застеклят, передает агентство «Москва».

В доме будет 19 однокомнатных квартир, 20 двухкомнатных и 18 трехкомнатных. Их общая площадь достигнет 770,8 квадратного метра.

— Вход в жилую часть здания будет со стороны двора, а в нежилые помещения — со стороны улицы Академика Пилюгина, — добавили в пресс-службе ведомства.

На первом этаже разместят нежилые помещения 128,1 квадратного метра: вестибюль жилой части здания, помещение для хранения уборочного инвентаря, лифтовой холл, помещения консьержа, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

В жилой части дома будет три лифта — два грузоподъемностью 400 килограммов и один — 1000 килограммов. В них предусмотрены визуальные и тактильные средства информации.

Кроме того, дом получит подземную автостоянку, а также парковочные места на придомовой территории.

Как пояснил Бочкарев, всего в районе Обручевский в программу реновации входят 17 жилых домов.

— Для начала реализации программы в районе подобрана одна стартовая площадка, активно продолжается работа по подбору новых, — заключил он.

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