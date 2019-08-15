Православный храм в честь Папы Римского
Среди российских церквей именных, в честь Климента, папы Римского, отыщется мало. Редкий он для России святой. Уже поэтому книга «Храм Климента Папы Римского в Замоскворечье» должна привлечь к себе внимание читателей.
Первые главы рассказывают о жизни святого, священномученика Климента. Большая же часть книги посвящена событиям, происходившим в параллели со строительством храма, и личностям, в жизни которых Климентовская церковь сыграла важную роль.
Авторы — Татьяна Дудина и Наталья Мерзлютина — всю жизнь посвятили истории.
Документальные источники представлены во всем многообразии: древние карты, рисунки путешественников, чертежи, копии фотографий. Большинство из них опубликованы впервые.
Открывая книгу и переворачивая несколько страниц, переносимся в 25 ноября 1741 года, в день прославления священномученика Климента и день дворцового переворота, возведшего на трон Елизавету Петровну. Бестужев, Воронцов, Растрелли, Трезини, Ворошилов — какие имена… Художники, полководцы, политические гении — все они всплывают в истории храма и неожиданно дополняют историю нашего государства.
Читайте также: Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать