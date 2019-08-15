Объявлен шорт-лист Московского питчинга дебютантов
Эксперты отобрали шесть полнометражных игровых фильмов, которые были включены в шорт-лист XIII Московского питчинга дебютантов. Он пройдет 27 августа в рамках Всероссийского питчинга дебютантов и VIII Московского кинофестиваля «Будем жить».
К публичной защите представят картины: «Анна и Вано. Ванна и вино» режиссера Алекса Некто (Алексея Никитина); «Летай» Константина Кулябина; «Кэт» Бориса Акопова; «А Гамлет был в кедах…» Анастасии Степановой; «Бремя мира» Елизаветы Манько и «Москвичка» Владимира Дегтярева».
Победитель питчинга получит 500 тысяч рублей. Среди других призов — помощь экспертов (продюсерская и редакторская разработка), техническая поддержка компании Canon, сертификаты, позволяющие подать заявку на грант для реализации различных кинопроектов и др.
— Для участников шорт-листа питчинга предусмотрены тренинги и другие образовательные программы. В этом году участникам гостеприимно откроет двери киностудия «Амедиа», — говорится на сайте молодых кинематографистов moviestart.
Организаторы пригласили желающих послушать о проектах молодых деятелей кино. Питчинг состоится 27 августа с 12:00 до 17:00 по адресу ул. Новоостаповская, дом 5, строение 3.
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