Музеи предложили сделать бесплатными для жителей России
Государственные музеи предложили сделать бесплатными для жителей России. Инициатива принадлежит председателю комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаилу Дегтяреву (ЛДПР).
— Недавние акции московских и петербургских музеев по бесплатному доступу на выставки вызвали огромный ажиотаж у любителей искусства из России, — заявил Дегтярев.
Он отметил, что считает необходимым сделать проход на выставки наиболее комфортным, а также бесплатным для россиян. Помимо этого, Дегтярев предложил музеям компенсировать выпадающие доходы за счет иностранных туристов. Дегтярев считает, что цены на билеты для зарубежных гостей страны нужно повысить и сделать дорогими, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось о том, что в Новой Третьяковке открылись залы с обновленной экспозицией. Уточняется, что теперь у гостей галереи появилась возможность посмотреть на два «Черных квадрата» Казимира Малевича — версий 1915 и 1929 годов.
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