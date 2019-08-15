Сергей Собянин: Новые туристические карты на трех языках появились в Москве

Для туристов разработали новые карты города, продублированные на трех языках. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
— Сделали новые карты города для туристов на трех языках: русском, английском и китайском. Хорошая помощь даже в век Интернета. Компактные складные карты удобно носить, — написал мэр.
На новых картах можно найти много полезной информации: где можно взять на прокат автомобиль или велосипед, как доехать до аэропорта, узнать схему московского метро и другое.
Бесплатную карту выдают в музеях, парках и отелях города.
— Скажем, в «Зарядье», на ВДНХ, в ГУМе, кассах Московской канатной дороги, в Пушкинском музее и Музее Москвы. Позже они появятся на стойках «Живое общение» в метро и в зонах ожидания аэроэкспресса, — добавил Собянин.
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