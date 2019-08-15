Великий балет родился из истории восстания
Издание «Спартак. На сцене и за кулисами Большого театра» научного сотрудника сектора театра Государственного института искусств, старшего преподавателя Московской государственной академии хореографии Светланы Потемкиной — фотоистория одной из самых востребованных постановок главной сцены страны.
Посвященная прошлому и настоящему балета, сюжет которого основан на легендарной истории о борьбе за свободу и любовь, она подробно повествует о малоизвестных, но значимых деталях работы каждого, даже оставшегося безымянным, действующего лица творческого процесса. Легионы Римской империи несут гибель мирной жизни. Захваченные их жестоким предводителем Крассом, горожане неизменно попадают в рабство. И волею случая среди них оказывается Спартак.
Тридцать лет, разделяющие рождение сценария и создание спектакля, — это долгий путь появления нового героя балетного театра. Так или иначе руку к постановке приложили практически все балетмейстеры-новаторы прошлого века: Касьян Голейзовский, Игорь Моисеев, Леонид Якобсон и художник-постановщик «Спартака» Юрий Григорович. На архивных материалах и дошедших до наших дней фотографиях Светлана Потемкина впервые реконструирует все этапы воплощения столь смелого замысла. Особый интерес книга представляет для историков и практиков балетного театра. Написанная простым и стройным слогом, она буквально заражает читателя любовью автора к искусству пластики и танца. Не оставит равнодушным история и читателей, активно интересующихся культурной жизнью Москвы XX века. Монография рекомендована тем, кто уже успел или только собирается лично оценить постановку.
Как писалось либретто, благодаря чему удалось добиться до дрожи реалистичных сцен и о чем спорили создатели балета, пытаясь добиться максимальной вовлеченности зрителя — это лишь немногие вопросы, ответы на которые дает автор книги.
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