При поддержке правительства Москвы вышла в свет замечательная книга о пряниках.

Новое издание из серии «Про...» увлекательно и изобретательно сообщает читателям неочевидные и очень важные сведения о, казалось бы, широко известных вещах. Интересные истории о происхождении пряника, многообразие ритуальных печений народов мира и связанные с ними традиции; разные виды пряников — лепные, катаные, печатные, расписные, силуэтные. На каждой странице читателей ждет новое открытие пряничного мира, который пахнет ароматами детства: имбирь, мед, корица, повидло.

Едва ли будет ошибкой и сильным преувеличением назвать эту книгу настоящей энциклопедией пряника.

Глаз радует оформление издания. Она сама похожа на предмет своего описания: красочная, яркая. Книгу должны оценить даже современные дети, привыкшие с пеленок не листать страницы, а водить пальцем по экрану гаджета.

Рассказы об истории пряников иллюстрированы яркими картинками — наивными детскими рисунками, репродукциями старинных фото и изображением самих пряников.

Не только ребятишки, но и их родители наверняка будут удивлены разнообразием и широтой географии распространения этого старинного лакомства.

Школьникам пряничная энциклопедия будет тоже очень полезна. На уроках они смогут блеснуть знаниями о первых исследователях пряничного искусства — краеведе Иване Голышеве, архитекторе Николае Виноградове, одном из первых коллекционеров этого традиционного лакомства.

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