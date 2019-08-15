Земля, похитившая сердце

Издательство «ПроЛаб» выпустило альбом фотографа Геннадия Юсина «Палитра природы», посвященный Камчатке.

Палитра — потому что фотографии в альбоме подобраны по цветовому принципу: те, где фоном служит сочная летняя зелень, составляют «Зеленый» раздел книги; те, где много моря или неба — «Синий»; закатные облака, нерестящаяся нерка, умопомрачительные осенние кальдеры вулкана Узон оказались в «Красной» главе, ну и т.д.

Буйство камчатских красок завораживает — все, кому посчастливилось побывать на этом краю мира, не устают восхищаться увиденным.

Подпал под эту магию Природы и автор, которого Камчатка не отпускает уже шестой год подряд: «По приезде домой мне еще долго снился этот мир волшебного цвета, манящий и завораживающий одновременно, — признается Юсин. — А когда сны закончились, я вновь и вновь стал искать повод вернуться в край диких медведей с его необыкновенной природой».

Медведей в альбоме хватает: медведи на отдыхе, медведи на рыбалке, мишки в лесу, мишки в снегу, мишки с высоты и мишки с земли... А еще есть лисы, парочка китов и каланов, упомянутая выше нерка, топорок, семейка песцов, белоплечий орлан...

Юсин искренне любуется всей этой заповедной братией, однако это скорее умиление горожанина, которому посчастливилось вырваться на природу из бетонного плена мегаполиса, нежели вдумчивый взгляд знатока-натуралиста. В отличие от классиков фотоанималистики, снимающих повседневную жизнь зверей, прекрасно в ней разбирающихся и готовых ради одной выразительной фотографии неделями сидеть в засадах, Юсин скорее снимает зверей в интерьере, в роли которого у него выступают декорации камчатских заповедников.

В снимках много глянца и даже гламура, они красивы, порой предсказуемы, отлично подойдут для настенного календаря или заставки на монитор, но Юсин, похоже, и не претендует на звание классика жанра. Он просто снимает землю, похитившую его сердце, и явно знает, что был в этом у нее не первым и уж точно — не последним.

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