Северо-Западную хорду достроят к концу 2019 года
Работы по строительству Северо-Западной хорды, как ожидается, закончат в этом году.
Информацию о том, когда завершат работы, предоставил Департамент строительства Москвы.
— На данный момент строительство СЗХ практически полностью завершено. Осуществлен ввод в эксплуатацию шести из восьми участков хорды, — заявил руководитель департамента Андрей Бочкарев.
Поставлена задача до конца года завершить строительство Северо-Западной хорды. Протяженность тоннелей на Северо-Западной хорде составляет более пяти километров.
В рамках постройки СЗХ сделано 19 эстакад. Самая длинная эстакада — в створе улицы Боженко-Толбухина через пути Смоленского направления, передает Комплекс градостроительной политики и строительства города.
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