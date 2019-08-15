Увеличится допустимая скорость движения на Дмитровском шоссе
Скорость движения на Дмитровском шоссе будет изменена с 1 сентября. На 10-километровом участке участке от МКАД до деревни Грибки разрешат ехать со скоростью 80 километров в час вместо 60.
Уточняется, что изменение скоростного режима затронет только основную часть шоссе. Там также будут установлены камеры, фиксирующие скорость.
— Автомобили смогут быстрее преодолевать довольно продолжительный участок пути. Это позволит сэкономить время в поездке, — заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
В ведомстве заверили, что увеличение допустимой скорости движения не скажется на безопасности.
Напомним, что в скором времени в районе Дмитровского появится новый дорожный участок: в настоящий момент ведется строительство двух последних участков Северо-восточной хорды — от Открытого шоссе до Ярославского и от Ярославского до Дмитровского.
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