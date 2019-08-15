Мосгорсуд перевел фигуранта дела о хищении из банка под домашний арест
Топ-менеджера фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля перевели из СИЗО под домашний арест.
Адвокат Филиппа Дельпаля попросил отменить постановление Басманного суда отменить, сказав, что заключение под стражу необоснованно. Сам бизнесмен сказал, что не признает факта мошенничества, поскольку отсутствует фактический ущерб.
Следователь, прокурор и представители потерпевших не выразили протеста.
— В связи с тем, что Дельпаль приобрел собственную недвижимость в Москве, следствие не против просьбы адвокатов перевести Ф. Дельпаля под домашний арест, — передает агентство городских новостей «Москва» слова следователя.
Напомним, что Филипп Дельпаль вместе с пятью другими фигурантами дела — директором по инвестициям Baring Vostok Иваном Зюзиным, генеральным директором НАО «ПКБ» Максимом Владимировым, партнером Вaring Vostok Ваганом Абгаряном — был арестован в феврале по делу о мошенничестве на сумму 2,5 миллиарда рублей. В настоящий момент они заключены под стражу. Им предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
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