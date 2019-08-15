Юрий Шатунов официально покинул группу «Ласковый май»
Певец Юрий Шатунов официально ушел из коллектива «Ласковый май». Он больше не сможет исполнять песни легендарной группы. Об этом на своей официальной странице в социальной сети объявил продюсер и основатель «Ласкового мая» Андрей Разин.
Он сообщил, что Шатунов отказался от исполнения композиций группы и запретил использовать треки собственного сочинения.
— На основании изложенного вынужден заявить, что теперь песни группы «Ласковый май» вы сможете услышать только на официальных концертах с моим участием, — пишет Разин в Instagram.
Продюсер призвал поклонников коллектива учитывать, покупая билеты на концерты Шатунова, что там они не услышат композиции «Седая ночь», «Белые розы», «Розовый вечер» и не только. По словам Разина, у певца больше нет права на их исполнение.
Читайте также: Юрий Шатунов отправился на реабилитацию после операции