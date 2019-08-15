Фотобиография знаменитой артистки и худрука

Блистательная Галина Волчек, художественный руководитель театра «Современник», дала нам возможность заглянуть за кулисы ее пестрой жизни. Проводник туда — альбом «#275кадров».

С первых же страниц — откровения. Мы видим на снимке Галочку, еще совсем маленькую, и уж точно не подозревающую, какая ее ждет судьба.

Переворачиваем страницу: маленькую Галочку держит няня Таня — строгая женщина, которой дозволялось приструнить характер будущего художественного руководителя «Современника». Где надо прикрикнуть, где — покритиковать. Но чувствуется, что тогда еще юная Галочка понимала, что няня Таня поступает правильно.

Читатель проходит с Галиной Борисовной весь ее сложный тернистый путь к вершине.

Через снимки читатель знакомится с ее детством. Она растет в семье знаменитого кинооператора Бориса Волчека и выпускницы сценарного факультета ВГИКа Веры Майминой. Галочка в папе души не чает. Маму Галя любит, но в то же время опасается.

— От детских страхов перед матерью пошли все мои комплексы, и от этого страха я наделала в свое время столько глупостей, — рассказывает в альбоме Галина Волчек.

Мы пролетаем через ее школьные годы и приближаемся к поворотному моменту в жизни — поступлению в институт. Для Галины Волчек не существует альтернатив — только Школа-студия МХАТ. Однако папа против творческих планов дочери. А она напролом. Хотела и добилась вопреки всем препятствиям. Листаем дальше и видим Галину Борисовну среди студентов первого курса Школы-студии МХАТ. Волчек нисколько не сомневалась, что будет именно так.

В альбоме минимум текста, только самые важные мысли и замечания. Ее самой, родных, друзей и знакомых. Небольшие тонкие замечания бьют точно в цель. С их помощью мы открываем новые, более глубокие смыслы каждого снимка.

В ее жизни появляются «Современник», первые роли, пусть и не те, что ей по душе.

Те самые тернии, что ведут к звездам. И каждый ее шаг попадает на фотопленку.

Особое место занимают и коллеги по цеху. Олег Ефремов, великий актер, основатель «Современника» предстает в центре композиции с листом сценария в руках. На него устремлены взгляды голодных до творчества артистов. Эти ребята жаждут создавать, привносить в мир что-то свое. Для Галины Волчек это и есть родная стихия.

В книге Галина Волчек предстает не только как большая артистка. Мы видим ее в ролях жены, матери, верной подруги. Здесь ее любимые мужчины. Первый муж — большой актер театра и кино Евгений Евстигнеев. Они выходили вместе на сцену, наслаждались каждой минутой, проведенной на глазах у публики в многочисленных образах.

Но не сложилось. Второй муж был не из творческой среды. С ученым Марком Абелевым брак длился 10 лет. На фото второй мужчина ее жизни обнимает жену, целует ее в щечку. На всех снимках смотрит только на нее. Безотрывно.

Но все это было неотделимо от сцены. Театр стал ее жизнью навсегда. Ему она обязана своим взлетом, но сколько он забрал из ее жизни. И об этом Галина Волчек через фотографии рассказывает честно, без фальши. Ведь от камеры ничего не скроешь. А наша героиня и не собирается прятаться. Она транслирует мысль: «Да, было, да, не скрою, не идеальна». Не без вредных привычек, с не самым простым характером. Но именно это делает Галину Волчек той, кем она стала. Той, что обожают зрители по всему миру.

Спасибо за честность. Теперь можем наслаждаться каждым кадром из вашей удивительной жизни.

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