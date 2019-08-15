Зеленый город, где я хотел бы жить

В издательстве «Кучково поле» вышла преинтереснейшая книга. «Зеленоград — город архитектора Игоря Покровского». Она о том, как возник, развивался и строился город-спутник Москвы. И об «авторе» этого города — архитекторе Игоре Александровиче Покровском. Этот человек сумел совместить несовместимое.

Изначально, исторически, любой город — это то, что у леса отвоевано. Вот крепостная стена, внутри нее — постройки, снаружи — лес. Зеленоград же строился как город в лесу! В «содружестве» с лесом. В России очень мало аналогов. Ну, например, Академгородок под Новосибирском. Он, как и Зеленоград, тоже стал городом людей науки.

Эта книга — сборник воспоминаний, и ей, конечно, остро не хватает беллетристичности. Но захватывает сам сюжет — на глазах читателя растет современный город. Мы ведь, согласитесь, городом только пользуемся, сидя на всем готовом. А о том, как он рождался — сначала в планах, а потом — понастоящему, в кирпиче, асфальте, стекле и бетоне, почему стал именно таким, а не другим — даже не задумываемся. А это, согласитесь, дико интересно! Буквально у каждого здания появляется своя история — часто неожиданная, небанальная, с вывертами. Из книги о Зеленограде можно, например, узнать, как появился «дом-флейта» — одно из самых узнаваемых монументальных советских зданий в городе. С одной стороны — обычная жилая девятиэтажная «панелька». С другой — яркий образец стиля модернизм.

Я очень люблю бывать в Зеленограде и после прочтения книги, конечно, буду видеть этот город по-новому. Я уже успел понять, что его центр — это не просто огромные бетонные здания, а настоящий привет из 1960-х, когда страна, очарованная наступлением космической эры, буквально стремилась ввысь, что и отразилось в архитектуре. Это уже не сталинские высотки, имперские, со шпилями и звездами, это что-то из произведений писателей-фантастов, «осваивающих» новые планеты. Это какие-то космические корабли... Другая эпоха.

Зеленоград, спасибо архитектору Покровскому, стал идеальным городом. Прекрасные сосновые леса, озера и речки так вписались в городской ландшафт, что стали его органичной частью. Лес и город вошли в гармонию, стали неразрывным целым. Когда я устаю от бурно кипящей жизни внутри Кольцевой, то беру велосипед, сажусь в электричку и приезжаю сюда. И наматываю километры. Зеленоград фантастически уютен. А еще здесь особые люди, каких редко можно встретить в Москве, — спокойные, приветливые, не суетящиеся. Почему? А потому что сам город, утопающий в вечнозеленых соснах, несет спокойствие. И многим жителям, что самое приятное, не нужно, как большинству москвичей, ежедневно ездить за тридевять земель на работу.

Они трудятся здесь же, в этом уютнейшем городе — на научных предприятиях, в нашей российской «силиконовой долине». Только у нас это не долина, а лес. Такая вот приятная русская специфика. Архитектор Покровский, построивший это чудо, не зря прожил свою жизнь. Спасибо вам, Игорь Александрович!

Читайте также: Фотобиография знаменитой артистки и худрука