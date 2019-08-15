Российская команда выиграла соревнования среди военных автомобилистов
Российская команда выиграла соревнования профессионального мастерства военных автомобилистов в рамках Армейских международных игр — 2019. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Конкурс «Мастера автобронетанковой техники» прошел в Воронежской области 14 и 15 августа. В соревнованиях поучаствовали свыше 100 военнослужащих из России, Китая, Лаоса, Венесуэлы и Египта. Впервые в конкурсе выступила российская женская команда, передает РИА Новости.
Уверенную победу одержали военные автомобилисты из России. Вторую позицию заняли военнослужащие сборной Китая, а замкнула призовую тройку команда из Венесуэлы.
По словам заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, зрители увидели работу «высококлассных профессионалов», их умение владеть современной техникой и быстро принимать решение в сложной обстановке.
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