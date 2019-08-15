Десятилетний чеченец поставил новый мировой рекорд по отжиманиям
Десятилетний мальчик из Чеченской Республики Арби Якубов поставил новый мировой рекорд по отжиманиям от пола. Он выполнил упражнение 4874 раза чуть более чем за два часа.
Об этом сообщает портал «Грозный Информ».
Достижение юного спортсмена зафиксировал главный редактор одной из Книг рекордов России Станислав Коненко.
Сам Арби Якубов на своей странице в социальной сети поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова и министра спорта республики Мусу Ханарикова.
- Также спасибо всем организаторам мероприятия, - пишет рекордсмен в Instagram.
Отец мальчика рассказал журналистам, что его сын занимается спортом с пяти лет и не собирается останавливаться на достигнутом.
Напомним, что предыдущий рекорд был поставлен шестилетним мальчиком из Ингушетии Ибрагимом Льяновым. Он выполнил упражнение 4 445 раз.
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