Жесткая посадка А321 в видео: попадание птиц, эвакуация пассажиров и возвращение в аэропорт
15 августа самолет А321 «Уральских авиалиний», следовавший рейсом Москва — Симферополь, совершил жесткую посадку в Жуковском. Пилотам удалось посадить самолет без шасси в кукурузном поле. По предварительным данным, причиной инцидента стало попадание птиц в двигатель.
Судьбу самолета, пассажиров и экипажа можно проследить по различным видео, которые выкладывают очевидцы и участники происшествия.
За месяц до аварийной посадки
Так, после инцидента в Сети появился ролик, где якобы этот самолет взлетает с аэропорта Жуковский месяц назад.
Птицы попадают в двигатель
Как уже было сказано, причиной инцидента с самолетом, по данным Росавиации, считается попадание птиц в двигатель. Одному из пассажиров удалось запечатлеть это на камеру мобильного телефона.
Взлет и жесткая посадка
Еще одному пассажиру удалось заснять весь полет, закончившийся аварийной посадкой. Продлился он не более двух минут.
Взгляд со стороны
Очевидцы также выкладывают в Сеть свои видео, где запечатлен самолет уже после аварийного приземления.
Герой дня
Командир экипажа Дамир Юсупов, которого уже многие политические деятели страны хотят представить к государственным наградам, руководил эвакуацией пассажиров после приземления.
Эвакуация
Дорога от самолета до аэропорта лежала через кукурузное поле. Пассажиры сняли место происшествия и момент эвакуации.
Возвращение в аэропорт
Вернувшись в аэропорт Жуковский, пассажиры самолета потребовали вернуть их багаж.
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