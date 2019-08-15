Орнитолог рассказал об опасности стайных птиц для самолетов

Наибольшую опасность для самолетов представляют стайные птицы. Об этом журналистам рассказал орнитолог Владимир Романов.

Он отметил, что к таким птицам относятся гуси, журавли, чайки, воробьиные птицы, скворцы, грачи. По словам орнитолога, отказ сразу двух двигателей самолета как раз и говорит о том, что лайнер врезался в стаю.

Романов подчеркивает: опасность такого попадания бывает при посадке или во время взлета. Узнать, в каких птиц врезался самолет, будет возможно только в лаборатории методом сравнения перьев.

— Сейчас в воздухе повышенное содержание пернатых, потому что в настоящее время идет сезон вывода молодняка, — передает слова орнитолога издание «Известия».

Напомним, что 15 августа пассажирский самолет Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в Жуковском. На борту находились 226 человек.

По сообщению Росавиации, жесткая посадка произошла по причине столкновения самолета со стаей чаек.

Исходя из последних данных, количество пострадавших достигло 55 человек, среди них 17 детей. Погибших при жесткой посадке самолета нет.

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