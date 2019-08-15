Орнитолог предложил привлекать хищных птиц к отпугиванию чаек в аэропортах

Отпугивать птиц в аэропортах нужно привлекать соколов и других хищников, считает руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

Он добавил, что на данный момент этой цели служат различные технические средства: световые, звуковые. отпугивания в какой-то момент перестают действовать на птиц.Но через определенное время птицы к ним привыкают, и такие системы уже недейственны.

— Во всем мире не нашли ничего лучше работы с хищниками, с ловчими птицами. Потому что достаточно хищнику добыть хотя бы одну, допустим, чайку, как чайки на какое-то время это место оставляют. Если регулярно обходить с хищниками область аэропорта, то этот вопрос решаем, — приводит слова эксперта Агентство городских новостей «Москва».

По мнению Мишина, такая работа должна быть системной. Специалист предложил создать единый сокольничий центр на базе его орнитария. При этом разведение и обучение ловчих птиц может быть популуряно не только в аэропортах, но и в сельском хозяйстве.

Напомним, что утром в четверг, 15 августа, самолет А321 компании «Уральские авиалинии», летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку на окраине города Жуковского (Подмосковье). По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель лайнера попала чайка. В результате инцидента, по данным Минздрава РФ, были госпитализированы 20 человек, в том числе беременная женщина и девять детей.

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