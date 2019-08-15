ЛИИ им. Громова рассказал о работе системы отпугивания птиц при взлете А321

Все необходимые технические средства аэропорта Жуковский в Подмосковье работали в штатном режиме на момент взлета лайнера А321, совершившего жесткую посадку в кукурузном поле. Об этом сообщили в Летно-исследовательском институте имени М. М. Громова в четверг, 15 августа.

Ранее сообщалось о том, что вышеуказанный самолет экстренно приземлился недалеко от местной деревни Рыбаки спустя несколько секунд после взлета. Причиной ЧП стало попадание чайки в двигатель.

В научном центре также добавили, что перед рейсом специалисты провели надлежащие процедуры по обеспечению безопасности. В частности, был осуществлен осмотр взлетно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что утром в четверг, 15 августа, самолет А321 компании «Уральские авиалинии», летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку на окраине города Жуковского (Подмосковье). По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель лайнера попала чайка. Согласно предварительным сведениям, в результате этого на борту произошел пожар и подломились стойки шасси. Впоследствии в беседе с корреспондентом «ВМ» пресс-секретарь аэропорта Жуковский Алексей Игнатенко опроверг информацию о возгорании.

В сообщении ГУ МЧС уточнялось, что на борту А321 находились 226 человек, включая семь членов экипажа. Команда воздушного судна оперативно эвакуировала людей по надувным трапам. Позднее в Минздраве РФ заявили, что в результате инцидента госпитализированы 20 человек, в том числе беременная женщина и девять детей.

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