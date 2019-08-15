Более 20 человек госпитализированы после жесткой посадки А321 в Подмосковье

Число пострадавших в результате экстренной посадки самолета А321 в подмосковном Жуковском выросло до 23 человек. Среди них — одна беременная женщина и девять детей. Об этом рассказали в четверг, 15 августа, в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

В сообщении ведомства указано, что потерпевших госпитализировали. Ситуация с оказанием медпомощи находится под контролем министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

Ранее сообщалось о десяти пассажирах, получивших травмы и ссадины в результате происшествия.

Напомним, что в четверг утром, 15 августа, самолет А321 компании «Уральские авиалинии», летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского (Подмосковье). По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель лайнера попала чайка. По предварительным данным, в результате этого на борту произошел пожар и подломились стойки шасси. В министерстве тем не менее эту информацию опровергли.

Согласно сведениям ГУ МЧС, на борту А321 находились 226 человек, в том числе семь членов экипажа. Команда воздушного судна оперативно эвакуировала людей по надувным трапам.

По факту происшествия была создана специальная комиссия, которая займется расследованием обстоятельств ЧП. Она будет состоять из сотрудников Росавиации. Отметим, что глава ведомства также лично выехал на место аварии. Кроме того, проверку проведет и Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Известно также, что следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Читайте также: Пассажирам экстренно севшего в Подмосковье А321 компенсируют перелет