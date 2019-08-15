Самый мощный в мире реактор МБИР прошел гидравлические испытания
В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» успешно прошли гидравлические испытания многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР).
По словам директора Волгодонского филиала «АЭМ-технологии» Ровшана Аббасова, с данным проектом еще никто никогда не работал. При гидравлических испытаниях в корпусе реактора создавалось максимальное давление в 14 атмосфер. Специалисты подтвердили прочность основного металла и качество сварных швов.
Данный реактор, тепловая мощность которого составит 150 МВт, станет самым мощным из действующих в мире. Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать самый широкий спектр исследовательских задач, сообщили на сайте «Атомэнергомаш».
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