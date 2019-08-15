Как Герда и Фрешка дом искали
На стройках города трудятся не только люди, животные тоже помогают охранять территорию или поднимать настроение сотрудникам компании, ведущей создание нужных Москве объектов. «Вечерняя Москва» рассказывает две истории о том, как на сооружении жилого комплекса оказались маленький котенок и взрослая овчарка.
Дом для Герды
Эта история начиналась очень грустно, правда, потом получила хорошее продолжение. В январе этого года молодая овчарка Герда оказалась сиротой. Хозяин, который взял себе щенка, скоропостижно скончался.
— Семья не смогла взять к себе Герду, у них уже жила собака другой породы. Они могли конфликтовать, — вспоминает охранник на стройплощадке Александр Черненко. — Сотрудник безопасности привез ее к нам на стройку. Планировалось, что наша площадка станет для Герды временным убежищем, пока не найдется новый хозяин.
Поначалу собака скучала по старому дому. Ее приходилось привязывать, чтобы она не убежала. Выгуливали ее на поводке по очереди. Так Герда училась вновь привыкать к людям и доверять им.
— Покупали продукты, варили каши, кости, кормили овчарку, а в благодарность Герда стала охранять территорию, чтобы на стройку не зашли посторонние, — продолжает Александр Черненко. — Мы понимали, что держать породистых собак на стройке нельзя, надо было что-то решать.
Овчарку Герду приютили столичные строители
Видео: Василиса Чернявская, "Вечерняя Москва"
Как рассказывает руководитель проекта по строительству жилого комплекса в Зябликово АО «Объединение «ИНГЕОКОМ» Юрий Васильженко, Герда, которой на тот момент было чуть больше года, добросовестно выполняла свою задачу.
— По вечерам она с сотрудниками охраны обходила территорию, и многие к ней привязались, — говорит Васильженко. — Знакомых она привечала, а голос подавала только тогда, когда на стройплощадку приходили новые для нее люди. Собака оказалась очень дружелюбной, на контакт шла достаточно быстро — через три встречи уже запоминала тех, кто был с ней ласков.
Александр Черненко решил: Герду отвезет за город — охранять дом.
— У меня на протяжении 16–17 лет жили овчарки. Так сложилось, что эти собаки мне нравились, именно к этой породе испытывал наибольшую симпатию, — отмечает он.
Научить заново
Черненко в прошлом был кинологом, и именно он взялся за обучение Герды. Три месяца он учил ее выполнению команд, общению с людьми. Пришлось даже задержаться в Москве на полтора месяца, чтобы не разлучаться с Гердой: он работает вахтовым методом, периодически уезжая домой, в поселок Красный Яр Брянской области.
— Да и собака большая: ни на поезде, ни на автобусе не уехать было. Ждал, когда друг на машине поедет в том направлении, — вспоминает он.
В середине апреля Герду перевезли. Домашние в семье Черненко очень радовались такому прибавлению, а Герда быстро обжилась в доме.
— Очень любит на машине покататься: только садишься, она сразу прыгает на заднее сидение, — добавляет Александр Николаевич. — К новым хозяевам привыкла быстро, с удовольствием ходит с моим братом и дочкой на речку.
На днях Александр Черненко поедет домой. Признается, что за время вахты соскучился не только по родным, но и по Герде.
Маленькая Фрешка
Но Герда — не единственная, кто оказался на стройке жилого комплекса на юге Москвы. На днях строители спасли месячного котенка. Маленькая трехцветная кошечка уже стала любимицей большинства сотрудников. Они позволяют малышке Фрешке и на колени запрыгнуть, и на столе с ручкой поиграть.
— Котенка на днях забирает наш ведущий инженер производственно-технического отдела Максатбек Балташов. Его дети как раз возвращаются из заграничной поездки, — рассказывает Юрий Васильженко. — Вот такой сюрприз их ожидает.
Сама Фрешка прожила на стройке две недели, и «ВМ» вместе с АО «Объединение «ИНГЕОКОМ» очень радуется тому, что трехцветная кошечка обретет свой дом и любящих хозяев.
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