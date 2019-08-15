Как Герда и Фрешка дом искали

На стройках города трудятся не только люди, животные тоже помогают охранять территорию или поднимать настроение сотрудникам компании, ведущей создание нужных Москве объектов. «Вечерняя Москва» рассказывает две истории о том, как на сооружении жилого комплекса оказались маленький котенок и взрослая овчарка.

Дом для Герды

Эта история начиналась очень грустно, правда, потом получила хорошее продолжение. В январе этого года молодая овчарка Герда оказалась сиротой. Хозяин, который взял себе щенка, скоропостижно скончался.

— Семья не смогла взять к себе Герду, у них уже жила собака другой породы. Они могли конфликтовать, — вспоминает охранник на стройплощадке Александр Черненко. — Сотрудник безопасности привез ее к нам на стройку. Планировалось, что наша площадка станет для Герды временным убежищем, пока не найдется новый хозяин.

Фото: АО «Обьединение «ИНГЕОКОМ»

Поначалу собака скучала по старому дому. Ее приходилось привязывать, чтобы она не убежала. Выгуливали ее на поводке по очереди. Так Герда училась вновь привыкать к людям и доверять им.

— Покупали продукты, варили каши, кости, кормили овчарку, а в благодарность Герда стала охранять территорию, чтобы на стройку не зашли посторонние, — продолжает Александр Черненко. — Мы понимали, что держать породистых собак на стройке нельзя, надо было что-то решать.

Как рассказывает руководитель проекта по строительству жилого комплекса в Зябликово АО «Объединение «ИНГЕОКОМ» Юрий Васильженко, Герда, которой на тот момент было чуть больше года, добросовестно выполняла свою задачу.

— По вечерам она с сотрудниками охраны обходила территорию, и многие к ней привязались, — говорит Васильженко. — Знакомых она привечала, а голос подавала только тогда, когда на стройплощадку приходили новые для нее люди. Собака оказалась очень дружелюбной, на контакт шла достаточно быстро — через три встречи уже запоминала тех, кто был с ней ласков.

Александр Черненко решил: Герду отвезет за город — охранять дом.

— У меня на протяжении 16–17 лет жили овчарки. Так сложилось, что эти собаки мне нравились, именно к этой породе испытывал наибольшую симпатию, — отмечает он.

Фото: АО «Обьединение «ИНГЕОКОМ»

Научить заново

Черненко в прошлом был кинологом, и именно он взялся за обучение Герды. Три месяца он учил ее выполнению команд, общению с людьми. Пришлось даже задержаться в Москве на полтора месяца, чтобы не разлучаться с Гердой: он работает вахтовым методом, периодически уезжая домой, в поселок Красный Яр Брянской области.

— Да и собака большая: ни на поезде, ни на автобусе не уехать было. Ждал, когда друг на машине поедет в том направлении, — вспоминает он.

В середине апреля Герду перевезли. Домашние в семье Черненко очень радовались такому прибавлению, а Герда быстро обжилась в доме.

— Очень любит на машине покататься: только садишься, она сразу прыгает на заднее сидение, — добавляет Александр Николаевич. — К новым хозяевам привыкла быстро, с удовольствием ходит с моим братом и дочкой на речку.

На днях Александр Черненко поедет домой. Признается, что за время вахты соскучился не только по родным, но и по Герде.

Маленькая Фрешка

Но Герда — не единственная, кто оказался на стройке жилого комплекса на юге Москвы. На днях строители спасли месячного котенка. Маленькая трехцветная кошечка уже стала любимицей большинства сотрудников. Они позволяют малышке Фрешке и на колени запрыгнуть, и на столе с ручкой поиграть.

Фото: АО «Обьединение «ИНГЕОКОМ»

— Котенка на днях забирает наш ведущий инженер производственно-технического отдела Максатбек Балташов. Его дети как раз возвращаются из заграничной поездки, — рассказывает Юрий Васильженко. — Вот такой сюрприз их ожидает.

Сама Фрешка прожила на стройке две недели, и «ВМ» вместе с АО «Объединение «ИНГЕОКОМ» очень радуется тому, что трехцветная кошечка обретет свой дом и любящих хозяев.

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