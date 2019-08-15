Россияне стали предпочитать дворняжек породистым питомцам

Жители России стали заводить так называемых дворняжек чаще, чем собак и кошек элитных пород. Об этом свидетельствует исследование интернет-сервиса «Авито».

Во втором квартале нынешнего года почти 12 тысяч беспородных кошек и более 5 тысяч дворовых собак нашли своих хозяев благодаря объявлениям в рубрике «Отдам даром», размещенным на портале.

Согласно данным, беспородные животные составили 58,9 процента от всех отданных кошек и 35,3 от всех собак, которые обрели свой дом. Авторы исследования предположили, что настоящая цифра вполне может быть и выше. Как правило, в одном объявлении речь идет сразу о нескольких животных.

Внимание к дворнягам по сравнению со вторым кварталом прошлого года значительно выросло: на 8,7 процента — к кошкам, на 16 процентов — к собакам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование.

Ранее ветеринар Евгений Цыпленков рассказал «ВМ», как по внешним признакам и поведению питомца понять, что он болеет. Он назвал самой распространенной ошибкой убеждение в том, что сухой нос всегда является симптомом какой-либо болезни у кошек и собак.

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