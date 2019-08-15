Полумарафон «Лужники» пройдет в Москве 18 августа

В воскресенье, 18 августа, в столице пройдет полумарафон «Лужники». Участники пробегут по московским набережным, преодолев дистанцию длиной 21,1 километра.

Маршрут состязания проходит в один круг по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской набережным. Спортсменам откроются виды на президиум Российской академии наук, Национальный центр управления обороной РФ, высотку на Котельнической набережной, собор Василия Блаженного, Крымский мост, стрелку Болотного острова, храм Христа Спасителя и Кремль.

Уложиться в планируемое финишное время участникам помогут пейсмейкеры — опытные атлеты, которые пробегут дистанцию с заданным темпом. В ходе забега они объяснят особенности маршрута, подскажут расположение пунктов питания, будут подбадривать бегунов.

Кроме того, в стартово-финишном городке можно поддержать участников, а также посетить развлекательные мероприятия от партнеров полумарафона. Там же и на всей дистанции будут пункты медицинской помощи.

По традиции полумарафон также пробегут спортсмены. На финише все участники получат памятные медали, сделанные в фирменном стиле забега.

Кстати, накануне, 17 августа, пройдет детский забег на 400 и 800 метров с отдельными стартами для разных возрастов. В состязании будут соревноваться дети до 14 лет. Каждый из них получит стартовый номер, фирменную футболку, а также подарки от партнеров и настоящую медаль на финише.

На время полумарафона «Лужники» на маршрутах, где будут бежать участники, введут ограничения движения транспорта. Изучить список перекрытий можно на официальном сайте мэра Москвы.

Старт забега — в 8:30 18 августа. Финиш — в 12:30.

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