Живое мыло. За что переплачивают любители натурального

Время меняет вкусы потребителя, и это касается не только продуктов питания. Производители стали активно предлагать «натуральные» продукты, в том числе и домашнего производства. Существует ли натуральное, «живое» мыло? «Вечерка» обратилась к экспертам.

Мыловар и предприниматель Иван Промский считает, что домашнее мыловарение в России не очень развито.

— Есть ряд компаний, выпускающих очень неплохой продукт. Охватить весь российский рынок экологическим мылом у них пока не получается.

Товар этот, разумеется, дороже, чем магазинный. Производители его находятся на более узком рынке, где потребители не берут все подряд, а достаточно избирательно относятся к покупке товара и готовы переплачивать за качество.

— Какое мыло можно назвать природным? В принципе любое. Все продукты и делают из веществ, которые подарила нам Земля, другой вопрос — как эти вещества обрабатывались и какую реакцию вызывают у организма, — объяснил Иван Промский.

В принципе все мыло, что продается в торговых сетях, соответствует нормам, но далеко не все ингредиенты, которые используются, безопасны. Взять хотя бы сульфаты, которые на сегодняшний день присутствуют в 90% видов жидкого мыла и шампуней.

Есть немало американских и европейских исследований, которые показывают, что такие используемые в бытовой химии вещества, как лаурилсульфат натрия и лауретсульфат натрия, вызывают проблемы в долговременной перспективе у человека и млекопитающих в целом. Они накапливаются во внутренних органах, особенно у детей, и приводят к серьезным проблемам вплоть до рака.

Эти исследования широко не афишировались и так и остались на страницах одних лишь научных журналов. Производители используют эти вещества, потому что это дешево, их нужно очень мало и никаких отрицательных внешних эффектов от его использования поначалу не наблюдается. Они носят отложенный характер. Но это касается жидкого мыла и шампуней.

Твердое мыло делается из отходов жировой промышленности, это продукты животноводства. Для многих покупателей важен этический фактор: они не хотят иметь отношения ко всему, что связано с эксплуатацией и убийством животных.

Кроме того, в составе большинства образцов твердого мыла на прилавках магазинов есть искусственно синтезированные кислоты. Они относительно безвредны, но имеют разные компоненты, типа химических отдушек, которые могут вызывать аллергию. Среди красителей и загустителей для промышленного мыла тоже есть малоисследованные вещества, которые могут быть потенциально опасными.

Кожа — наш самый крупный орган, наша защита. У нее и выделительные, и впитывающие функции. Поэтому не стоит мазать ее всем подряд. Это касается и мыла, и косметических средств. Экологическое же мыло делается из растительных жиров и подходит тем, кто не хочет иметь отношения к индустрии истребления животных.

Помимо этого, оно лучше и с практической точки зрения. Растительные жиры дают более качественное мыло, обладающее лучшими потребительскими свойствами. Оно лучше смывает жир, лучше мылится, а растительные масла, добавляемые в качестве ухаживающих компонентов, гораздо лучше воспринимаются нашей кожей, чем животные жиры.

Дороже фабричного, но стоит того

Москвичка Ольга Духанина на протяжении пяти лет изготавливала домашнее мыло для семьи и в подарок. О том, почему люди переходят на косметику ручной работы и выгодно ли это, Ольга рассказала «Вечерке».

Делать мыло сподвигли декретный отпуск и свободное время. Ну и хотелось пользоваться натуральной косметикой, плюс экономия на подарках. Энтузиазма было достаточно, но я не учла момент с затратами на старт. Закупить все сразу оказалось довольно дорого. Чтобы получать стабильный доход, в дело нужно вкладываться. Поэтому я решила, что оставлю это дело на уровне хобби, чтобы не потерять удовольствие от процесса. В плане экономической выгоды приведу пример: на Новый год я решила подарить близким свои изделия, чтобы сэкономить.

Потратила 10 тысяч рублей на расходные материалы, целый месяц по ночам колдовала, варила, придумывала упаковку, без остановки практически. В результате так устала, что месяц не хотелось и смотреть в сторону мыла. Плюс пришлось потратиться на лекарства для восстановления голоса: вот такой неприятный эффект есть у этого занятия.

Не скажу, что я разочаровалась в мыловарении. Если покупать качественные компоненты, то своя продукция лучше фабричной, пусть и дороже. И спрос есть.

Если это дело искренне полюбить и поставить на коммерческие рельсы, и заработать можно. Для этого нужно посвящать много времени и на развитие, и на сам процесс. Для меня это осталось хобби.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александра Гонт, врач-косметолог, член Российского общества медицинской эстетики и мезотерапии:

— В состав хозяйственного мыла входят жирные кислоты, щелочи, едкий натрий и канифоль. Эти вещества вызывают жжение при попадании в глаза, а также могут спровоцировать дерматит. Поэтому рекомендуется использовать хозяйственное мыло только для стирки. Для мытья тела и тем более для интимной гигиены оно категорически не подходит. В нем очень жесткие щелочные компоненты, которые могут привести к обезвоживанию кожных покровов, а на слизистой — вызвать раздражение, сухость и другие неприятные ощущения. Для грамотной заботы о здоровье кожи прогресс и наука создали множество современных препаратов и средств на любой вкус и кошелек. Не стоит следовать всем без разбора «бабушкиным» советам. Некоторые из них могут оказаться вредными.

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