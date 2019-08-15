Повар рассказал, как встретить Яблочный Спас

Дата этого праздника — 19 августа — неизменна, как и радость от него. О традициях встречи Яблочного Спаса рассказывает повар русской кухни Татьяна Захлевная.

День Яблочного Спаса, он же день Преображения Господня, следует за Спасом Медовым или Маковым (14 августа) и предшествует Ореховому. Все три Спаса органично вплетены в Успенский пост, который начинается 14 августа и завершается 27-го. Соответственно, наш рацион в это время определен ограничениями поста.

Но летом они практически не ощущаются, ведь теперь-то, с Яблочного Спаса, можно даже напечь постных пирогов с яблоками!

С этого дня наши предки начинали активно собирать урожай. В этом году, когда у многих в саду полно яблок, можно начинать и заготовки впрок — рецептов миллион! А вот на хранение яблоки мы с вами будем убирать позже, отбирая плоды позднеспелых сортов.

Чем порадовать себя в Яблочный Спас?

Постными блинчиками с яблоками, например. Запеките яблоки в духовке — с орехами, медом, черной смородиной. А я, например, очень люблю запекать плоды среднего размера в постном слоеном тесте: раскатываете его тонко, нарезаете на квадраты, в центр ставите яблоко, посыпаете его корицей и ванилью да и защипываете тесто над плодом. Когда тесто начнет твердеть, можно аккуратно проколоть его вилкой. Яблоко в такой слоеной «шубке» будет очень ароматным, сочным, вкусным и, скорее всего, пропечется не до полной мягкости, что создаст эффект «живого» плода.

Яблочные кисели, компоты, пюре для детей и взрослых, салаты из ранней капусты и спелых яблок, сок, яблочный напиток с добавлением сухофруктов, яблоко сырое тертое и яблоко в смеси с тертой морковью — устройте себе настоящий праздник! Но, конечно, не могу не напомнить: если у вас есть проблемы с желудком, килограммами яблоки есть не стоит.

Просто и вкусно

Пастила — одна из лучших заготовок: уваренное с сахаром пюре раскладывается тонким слоем на противень и сушится, а затем нарезается или скатывается в трубочки. Пастилу едят как десерт, а еще варят из нее компоты и кисели.

Любители домашнего сидра знают, что процесс его приготовления (рецепты в изобилии представлены в интернете) довольно трудоемок, но оно того стоит: из яблок получается пикантный «шипучий» напиток с дивным ароматом и пикантной кислинкой.

Яблочные чипсы готовят в духовке или на электросушилке, тонко нарезав. В стадии полуготовности посыпают корицей, а по желанию, уже остывшие, еще и сахарной пудрой.

Натертые яблочные стружки, отжав, замораживают: зимой будет начинка для пирогов.

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Скромный лекарь

Говорят, кто яблоки есть, тот к врачам не ходит. И это правда! Любой врач подтвердит: яблоко — чудо-фрукт. Этот плод приводит в порядок желудочно-кишечный тракт, налаживая его работу, очищает кишечник, как заправский чистильщик, вызывает аппетит у тех, кто страдает его отсутствием, выводит из организма человека вредные соли. За съеденные яблоки говорит спасибо человеку печень! Плюс ко всему они выводят холестерин, препятствуют синтезированию мочевой кислоты, содержат вещества, помогающие в лечении анемии и авитаминоза. Да и для тех, кто страдает анемией и авитаминозом, это фрукт номер один — доступный, легкоусвояемый.

Считается, что яблоки очень благотворно действуют на мужской организм: и кости укрепляют, и состав крови приводят в порядок, и физическую выносливость повышают.

Уверяют также, что те мужчины, кто регулярно употреблял яблоки, меньше страдают сосудистыми заболеваниями и даже защищены от болезни Альцгеймера.

Что касается женщин, то у них с яблоками вообще должны быть особенные отношения. Дело в том, что в состав фрукта входят такие органические кислоты, как пантотеновая и фолиевая, а в сочетании с витаминами А, В, Е они становятся хранителями женской красоты и молодости, отлично поддерживают тонус кожи, позитивно влияют на состояние волос и ногтей. Что же касается пожилых людей, то для них яблоки — настоящие помощники, поскольку они укрепляют кости и даже способствуют наращиванию костной массы, а также облегчают состояние при ревматизме, подагре, атеросклерозе. И работу кишечника яблоки налаживают!

В 100 г свежего яблока

— 44 ккал

— 0,4 г жиров

— 0,4 г белков

— 9,8 г углеводов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Горячев, кандидат биологических наук:

— Сейчас часто люди недоумевают: почему, мол, раньше яблоки плодоносили каждый год, а сейчас раз в два, а то и в четыре года! Ответ прост. Яблоневый сад требует огромной работы — ухода, обрезок, подкормок. Раньше приствольные круги, например, окапывали и удобряли деревья через них. И полив яблоням нужен постоянный... Так что тут не в климате дело, а в том, что мы не очень благодарны щедрым деревьям.

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