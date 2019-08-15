«Люди начали кричать, кто-то плакал»: что рассказали пассажиры A321 о жесткой посадке

В СМИ и соцсетях продолжают обсуждать аварийную посадку самолета A321. Основной версией инцидента, по предварительным данным, считается попадание птиц в двигатель. Избежать катастрофы удалось благодаря мастерству экипажа. «Вечерняя Москва» пообщалась с пассажирами рейса, которые рассказали о своих ощущениях и о том, как проходил полет.

— Поняли, что что-то не так, когда раздался звук, похожий на небольшой взрыв, скрип в одном из двигателей, — говорит Эрик Арстамян. — Со временем заметил, что они работают не постоянно, а как будто включаются и выключаются. Самолет начал идти на спуск, и следующее, что я увидел, было поле. Как я понял, мы приземлялись вообще без шасси и с полным баком топлива. То, что выжили, огромное чудо, большой респект пилотам. Самое страшное, что случилось с людьми, — ушибы и переломы. Экипаж вел себя просто замечательно. Как только мы сели, стюардесса попросила всех не паниковать, эвакуационные двери открылись моментально, то же самое — с трапами. Хотя некоторые мужики от страха прыгали прямо так, не дожидаясь спускового оборудования. Ну а дальше уже кто как: кто босиком, кто с разбега. В итоге все мы спустились и самостоятельно вышли в поле. Там нас уже ждали скорые, автобусы, полицейские, пожарные. В аэропорту нам предоставили выбор: можем либо сегодня полететь, либо просто получить компенсацию.

Другая пассажирка Дарья Котелевец тоже заметила странные звуки, исходящие от двигателей. Она отметила, что никто из пассажиров не паниковал во время полета. После посадки местные жители помогли пассажирам прийти в себя и эвакуироваться.

— То, что есть какие-то проблемы, было понятно сразу. Как только мы оторвались от земли, начались толчки и непонятные звуки, как будто машина пытается завестись, но сцепление не происходит. И потряхивало. Потом в какой-то момент мы резко пошли на снижение, было два толчка. Сели. Все случилось так быстро, что никаких команд, рекомендаций от бортпроводников не было — наверное, просто не успели сориентироваться. Во время полета, кстати, даже когда стало уже абсолютно ясно, что происходит что-то странное, никто не паниковал. Тишина стояла гробовая. Как только приземлились, аварийные двери открылись моментально, сразу же выкинули трапы. Люди начали кричать, кто-то плакал. Все испугались, но давки не было: не допустить ее помогли бортпроводники. Когда все вышли из салона, через минуту-полторы экипаж сказал, что дорога находится справа от нас, и скомандовал нам бежать туда. Это было удивительно: местные жители, проезжавшие мимо, останавливались, чтобы помочь. За это им — экипажу, пилотам, всем, кто нам помогал, — огромная благодарность. Сейчас я уже вернулась в Москву, пытаюсь успокоиться и прийти в себя. Но вечером снова поеду в аэропорт — добраться до моря все-таки хочется.

Ряд источников сообщает, что причиной неисправности двигателей стала стая птиц, залетевшая в турбину. С этим не согласны не только некоторые эксперты, но и пассажиры.

— Мне кажется, что версия с птицами не совсем правдоподобна. Искриться и дымить начали одновременно два двигателя, и нехватку тяги мы ощутили сразу, как оторвались от земли, — объясняет Борис Швайгер. — Тут же появился огонь из турбины. Один двигатель отвалился — это я увидел уже потом, когда возвращался в самолет.

— Вам разрешили подняться на борт?

— Ну, не совсем. Я вышел, оценил обстановку и решил вернуться за телефоном, многие поступили так же. Из-за этого начались конфликтные ситуации, экипаж кричал, что делать этого нельзя, но его не слушали.

— Собираетесь лететь дальше?

— Да, всех желающих сейчас отвезли в пансионат в Домодедове. Нас накормили, дали помыться. Сейчас немного отдохнем и в пять часов будем выезжать.

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