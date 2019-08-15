Члены экипажа самолета А321 попали в заявку «Авангарда» на матч с «Динамо»
Члены экипажа самолета А321, совершившие экстренную посадку лайнера в Подмосковье, внесены в заявку омского хоккейного клуба «Авангард» на товарищеский матч с московским «Динамо». Игра пройдет в Балашихе 15 августа.
О «новом» составе «Авангарда» стало известно из сообщения на официальной странице клуба в социальной сети.
— В первое звено мы поставили экипаж самолета А321, который посадил борт на кукурузное поле и спас всех пассажиров, — говорится в Twitter спортивного коллектива из Омска.
Сегодня у нас не просто рядовой состав на предсезонный матч.— ХК Авангард (@hcavangardomsk) 15 августа 2019 г.
В первое звено мы поставили экипаж самолёта А321, который посадил борт на кукурузное поле и спас всех пассажиров. Командиром судна является Дамир Юсупов, второй пилот — Георгий Мурзин. pic.twitter.com/hi3DbtSMzO
Ранее стало известно, что команда воздушного судна получила бессрочные билеты на футбольные матчи клуба «Урал» в Екатеринбурге.
Напомним: утром в четверг, 15 августа, самолет А321, летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского. По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель лайнера попала чайка.
В ГУ МЧС сообщили, что на борту самолета находились 226 человек, включая семь членов экипажа.
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