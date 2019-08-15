Члены экипажа «Уральских авиалиний» получили бессрочные билеты на футбол
Члены экипажа Airbus A321, совершившие экстренную посадку в Подмосковье, получили бессрочные билеты на футбольные матчи клуба «Урал» в Екатеринбурге. Данная информация была обнародована на официальной странице спортивного коллектива в социальной сети.
В пресс-службе «Урала» сообщили, что этот подарок сделан в знак «бесконечного уважения».
— Огромный респект всему экипажу. Гордимся вами, земляки! Волнения и драйва вам только на стадионе, — сообщается на странице футбольного клуба в Twitter.
Напомним, утром в четверг, 15 августа, самолет А321, летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского. По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель лайнера попала чайка.
В ГУ МЧС сообщили, что на борту самолета находились 226 человек, включая семь членов экипажа. Команда воздушного судна оперативно эвакуировала людей по надувным трапам.
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