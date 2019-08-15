Опубликовано видео момента посадки A321 в Подмосковье
В Сети появилось видео, на котором зафиксирован момент посадки самолета Airbus A321 в Московской области.
На кадрах видно, как самолет взлетает и медленно набирает высоту. Судя по звукам, двигатель работал с перебоями. Судно начинает снижаться, после совершает жесткую посадку.
Видео опубликовал канал «РЕН ТВ».
Напомним, утром в четверг, 15 августа, самолет А321, летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского. По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель лайнера попала чайка.
В ГУ МЧС сообщили, что на борту самолета находились 226 человек, включая семь членов экипажа. Команда воздушного судна оперативно эвакуировала людей по надувным трапам.
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