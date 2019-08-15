Появилось видео эвакуации пассажиров аварийно приземлившегося А321 в Подмосковье
В Сеть выложили видеозапись эвакуации пассажиров A321, экстренно приземлившегося в подмосковном Жуковском.
На кадрах ролика, опубликованного в социальной сети «ВКонтакте», видно, как один из пилотов объясняет людям маршрут эвакуации.
— Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы, — сказал член экипажа в мегафон.
По словам одного из участников событий, остающегося за кадром, до шоссе идти приблизительно 200 метров. В свою очередь пассажирка поинтересовалась, приедут ли за ними машины. Ей ответили утвердительно, аргументировав это тем, что трасса, на которую нужно выйти, оживленная.
Ранее «Вечерней Москве» сообщили о завершении процесса эвакуации.
Напомним, что утром в четверг, 15 августа, самолет А321 компании «Уральские авиалинии», летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку на окраине города Жуковского (Подмосковье). По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель лайнера попала чайка. Согласно предварительным сведениям, в результате этого на борту произошел пожар и подломились стойки шасси. Впоследствии в беседе с корреспондентом «ВМ» пресс-секретарь аэропорта Жуковский Алексей Игнатенко опроверг информацию о возгорании.
В сообщении ГУ МЧС уточнялось, что на борту А321 находились 226 человек, включая семь членов экипажа. Команда воздушного судна оперативно эвакуировала людей по надувным трапам. Позднее в Минздраве РФ заявили, что в результате инцидента госпитализированы 20 человек, в том числе беременная женщина и девять детей.
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