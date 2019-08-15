Завершена эвакуация пассажиров аварийно приземлившегося А321 в Подмосковье
В настоящее время завершилась эвакуация пассажиров с кукурузного поля в Подмосковье, где совершил жесткую посадку самолет A321. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил ответственный по связям с общественностью аэропорта Жуковский.
Ранее сообщалось о том, что экипаж экстренно приземлившегося лайнера оперативно организовал эвакуацию пассажиров. В частности, пилот использовал мегафон, с помощью которого направлял людей к дороге, откуда их забирали автобусы и доставляли в аэропорт.
Напомним, что утром в четверг, 15 августа, самолет А321 компании «Уральские авиалинии», летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку на окраине города Жуковского (Подмосковье). По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель лайнера попала чайка. Согласно предварительным сведениям, в результате этого на борту произошел пожар и подломились стойки шасси. Впоследствии в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» пресс-секретарь аэропорта Жуковский Алексей Игнатенко опроверг информацию о возгорании.
В сообщении ГУ МЧС уточнялось, что на борту А321 находились 226 человек, включая семь членов экипажа. Команда воздушного судна оперативно эвакуировала людей по надувным трапам. Позднее в Минздраве РФ заявили, что в результате инцидента госпитализированы 20 человек, в том числе беременная женщина и девять детей.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расследованию причин ЧП.
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