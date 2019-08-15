Сергей Собянин рассказал о ходе реставрации Северного речного вокзала

Мэр Москвы Сергей Собянин 15 августа осмотрел ход реконструкции Северного речного вокзала. Он расположен на берегу Химкинского водохранилища.

Сталинский ампир — именно в таком архитектурном стиле выполнен этот памятник культуры регионального значения. Силуэт здания напоминает огромный двухпалубный корабль. Он был построен в 1937 году, после 1980-х годов объем речных перевозок стал сокращаться, вокзалом стали реже пользоваться, и в итоге он пришел в негодность. В последний раз шпиль на центральной башне был поднят в 2008 году.

Сейчас здание находится на реконструкции. Но не простой, а научной. По словам Константина Беляева, главного архитектора, ответственного за проект реконструкции, стоит задача максимально сохранить детали вокзала.

Северный речной вокзал Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

— Сейчас ведутся расчистка и подготовка объекта для финишной отделки, а также готовится кровля здания для того, чтобы на ней сделать прогулочную площадку, — сообщил он.

Для облицовки фасада будут использованы камни, которые раньше были задействованы в оформлении вокзала. Сейчас они лежат рядом со зданием, каждый камень пронумерован и ждет своего часа, чтобы вновь водрузиться на фасадную часть.

— Они в хорошем состоянии, поэтому будут установлены на прежние места, — добавил Беляев.

Сохранится и историческая звезда, которая украшала шпиль здания. По словам архитектора, она в хорошем состоянии, поэтому необходимости создавать новую нет.

— Общий ее вес, зафиксированный при демонтаже, составил 700 килограммов, — рассказал он. — Выполнена она из меди, нержавеющей стали и покрыта позолотой.

Сергей Собянин отметил, что жители обратились к нему с просьбой спасти Северный речной вокзал — символ города, порт пяти морей (раньше речные суда, отправляясь от Северного речного вокзала, могли дойти до пяти морей: Азовского, Черного, Каспийского, Балтийского и Белого — прим. «ВМ»).

— Должен сказать, что мы полтора года назад забрали себе этот уникальный объект, провели исследования, сделали проект научной реставрации и в этом году приступили к активным работам, — рассказал он.

По словам мэра, в следующем году вокзал будет возрожден во всей своей красе. Более того, реконструируют причал, который сейчас выполняет только техническую функцию.

— Будет сделана первоклассная, мирового уровня набережная не только для причала судов, но и для прогулок, комфортного отдыха москвичей, — отметил глава города.

Также обновится исторический парк, который является памятником культуры. Его полностью отреставрируют и приспособят для современного использования. Так, в парке появятся спортивные, детские площадки.

Северный речной вокзал и его макет Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

— Кроме того, с одного берега на другой будет проложена канатная дорога, чтобы жители Северного и Южного Тушина могли сюда быстро добираться, — пояснил Сергей Собянин. — Сейчас на дорогу у них уходит около часа.

Общаясь с капитаном теплохода «Кронштадт» Михаилом Салагаевым, мэр Москвы заявил, что уже в следующем году весь этот интереснейший ансамбль заиграет новыми красками.

— Надеюсь, будет любимым местом москвичей, — добавил он.

Кстати, здание вокзала можно увидеть во многих отечественных кинофильмах: «Волга-Волга», «Новая Москва», «Коллеги», «Гонки по вертикали», «По семейным обстоятельствам» и других.

ЦИФРА

5,3 тысячи квадратных метров составляет общая площадь трехэтажного здания вокзала.

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