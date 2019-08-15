Компенсационные автобусы перевезут пассажиров Сокольнической линии

15 августа стало известно, как будет работать Московский метрополитен во время закрытия участка Сокольнической линии.

С 18 по 24 августа включительно для пассажиров будут закрыты 9 станций Сокольнической линии: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». В этот период движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участке между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Университет». На время закрытия станций организуются бесплатные маршруты автобуса КМ1 и КМ2. Интервал на маршруте КМ1 составит меньше 1 минуты, на КМ2 — около 2 минут. Дополнительные автобусы выйдут на маршруты № т34, 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882, 950.

Закрытие станций организовано для проходки тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии метро. На новом участке БКЛ расположатся три станции: «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Две из них будут пересадочными на Солнцевскую и Сокольническую линии.

— На прилегающих к закрывающемуся участку территориях уже размещено около 1800 информационных щитов и более 600 информационных плакатов. Для организации движения пассажиров на станциях «Парк культуры», «Спортивная» и «Университет», а также около закрытых станций Сокольнической линии будут дежурить порядка 200 сотрудников метрополитена в постоянном режиме, — рассказал первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

На станциях метро разместят плакаты с информацией о временном закрытии участка линии, а на эскалаторах и в поездах будут транслировать аудиообъявления. Также на станциях юго-западного участка Сокольнической линии будут дежурить сотрудники службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

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