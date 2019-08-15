Ученые выяснили причины беспокойства детей с аутизмом
Ученые из Италии выяснили, в чем заключается основная причина для беспокойства у детей, страдающих аутизмом. Оказалось, что она заключается в невозможности предугадывать действия других людей.
Эксперты уверяют: данный вывод может в будущем помочь при объяснении и анализе широкого спектра симптомов аутизма.
Итальянские специалисты провели эксперимент. Он заключался в том, что типично развивающимся детям и тем, у кого был диагностирован аутизм, демонстрировали видео. Сначала оно было показано полностью. На записи друг напротив друга сидят двое детей, между ними на столе лежит яблоко. Один из малышей, который брал плод, либо предлагал его другому, либо кушал сам.
Второе видео было почти идентичным первому. Однако из записи вырезали последние несколько секунд. Здоровые дети могли быстро предсказать происходящее на видео. Ребята с аутизмом делали это с трудом.
Результаты показали, что именно невозможность предугадывать действия других вызывает в особенных детях чувство беспокойства. Выводы ученых опубликованы в журнале The Royal Society.
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